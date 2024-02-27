МО РФ сообщило о поражении опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении

«Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) поразили опорный пункт и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с последующим кабрированием на предельно малой высоте в 25 м. По докладам передового авиационного наводчика все указанные цели были уничтожены. Полет прошел в штатном режиме», — говорится в сообщении.