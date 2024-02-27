Артиллеристы сорвали эвакуацию военнослужащих ВСУ из подбитой техники

«Не желая дать врагу возможность поразить орудие ударным беспилотником, во время работы расчета за небом наблюдает военнослужащий с противодронным ружьем, прикрывающий своих сослуживцев. Прямое попадание по вражеской легкобронированной технике, зафиксированное средствами объективного контроля техники, не дало возможности противнику произвести эвакуацию», — пояснили в Минобороны.