Артиллеристы сорвали эвакуацию военнослужащих ВСУ из подбитой техники

«Подразделением разведки с помощью БПЛА, ведущего оценку обстановки на поле боя, была выявлена попытка эвакуации экипажа пораженной машины противника», — сообщили в МО РФ.
Сообщается, что, получив координаты, расчет орудия прибыл на закрытую огневую позицию, навел гаубицу и совершил серию выстрелов осколочно-фугасными снарядами.
«Не желая дать врагу возможность поразить орудие ударным беспилотником, во время работы расчета за небом наблюдает военнослужащий с противодронным ружьем, прикрывающий своих сослуживцев. Прямое попадание по вражеской легкобронированной технике, зафиксированное средствами объективного контроля техники, не дало возможности противнику произвести эвакуацию», — пояснили в Минобороны.