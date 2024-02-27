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В Израиле сообщили о повреждении хуситами четырех подводных кабелей

Четыре подводных кабеля связи были повреждены хуситами в Красном море между Джиддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке. Об этом 26 февраля сообщила израильская газета Globes.
Источник: AP 2023

«Это кабели от компаний AAE-1, Seacom, EIG и TGN. [Повреждения] привели к серьезным нарушениям интернет-связи между Европой и Азией, причем основной ущерб ощущается в странах Персидского залива и Индии», — говорится в публикации.

Согласно оценкам специалистов, нанесенный ущерб значителен, но не является критичным, так как через этот же регион проложены и другие непострадавшие в результате атаки хуситов кабели, которые соединяют Азию, Африку и Европу.

Отмечается, что ремонт может занять не менее восьми недель. Кроме того, будет высока вероятность повторных атак со стороны хуситов. Телекоммуникационные операторы будут вынуждены искать компании, которые согласятся провести ремонтные работы и, скорее всего, заплатят им высокую премию за риск.

Ранее, 25 февраля, представитель повстанческого движения «Ансар Аллах» Яхья Сария сообщил, что йеменские хуситы нанесли удар противокорабельными ракетами по американскому судну Torm Thor в Аденском заливе. Об этом ночью 25 февраля сообщил. Также он добавил, что ВВС атаковали ряд американских военных кораблей в Красном море с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

24 февраля в центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщили, что американский военный корабль Mason сбил в Аденском заливе противокорабельную баллистическую ракету, запущенную йеменскими хуситами. В ведомстве предположили, что ракета, вероятно, была нацелена на американский нефтехимический танкер Torm Thor.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.

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