В Израиле сообщили о повреждении хуситами четырех подводных кабелей

«Это кабели от компаний AAE-1, Seacom, EIG и TGN. [Повреждения] привели к серьезным нарушениям интернет-связи между Европой и Азией, причем основной ущерб ощущается в странах Персидского залива и Индии», — говорится в публикации.
Согласно оценкам специалистов, нанесенный ущерб значителен, но не является критичным, так как через этот же регион проложены и другие непострадавшие в результате атаки хуситов кабели, которые соединяют Азию, Африку и Европу.
Ранее, 25 февраля, представитель повстанческого движения «Ансар Аллах» Яхья Сария сообщил, что йеменские хуситы нанесли удар противокорабельными ракетами по американскому судну Torm Thor в Аденском заливе. Об этом ночью 25 февраля сообщил. Также он добавил, что ВВС атаковали ряд американских военных кораблей в Красном море с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
24 февраля в центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщили, что американский военный корабль Mason сбил в Аденском заливе противокорабельную баллистическую ракету, запущенную йеменскими хуситами. В ведомстве предположили, что ракета, вероятно, была нацелена на американский нефтехимический танкер Torm Thor.
Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.