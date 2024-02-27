В Братске водитель дважды сел пьяным за руль и остался без автомобиля

В Братске мужчина дважды сел пьяным за руль Toyota Harrier. В первый раз, когда водителя остановили инспекторы ДПС, он отказался проходить медицинское освидетельствование. Нарушителя привлекли к административной ответственности, назначив штраф в 30 тысяч рублей и лишив прав на 1,5 года. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по региону.
Спустя три месяца мужчина вновь попал в поле зрения инспекторов. Правоохранители почувствовали запах алкоголя, исходящий от мужчины, и вновь предложили пройти освидетельствование. На этот раз водитель согласился, но от уголовной ответственности это его не уберегло.
Суд постановил конфисковать у злостного нарушителя иномарку в доход государства. Решение исполнили судебные приставы.
Ранее 55-летний житель Саянска остался без своего автомобиля Great Wall после повторного пьяного вождения. По приговору суда у мужчины конфисковали машину, также его приговорили к 300 часам обязательных работ и лишили водительских прав на 2 года.