В Башкирии отчим четыре года истязал приемного сына: СКР проводит проверку

По данным пресс-службы ведомства, в социальных медиа накануне появилась информация о том, что в Ишимбае местный житель на протяжении четырех лет систематически наносил побои 14-летнему приемному сыну.
Предварительно, мужчина бил ребенка в область паха, так он его якобы пытался вылечить от «хронической привычки». Очередные побои привели к кровотечению. Подросток сбежал к родственнице, рассказал ей обо всем. Женщина обратилась в полицию.
«По данному факту следственными органами СК России по РБ проводится процессуальная проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по РБ Владимиру Архангельскому возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад об установленных обстоятельствах. Результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — подчеркнули в СКР.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии отец истязал своих дочерей: бил пультом и стрелами, бросал камни.