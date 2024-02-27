Массовое ДТП в Приморье унесло жизнь мужчины

Во время движения большегруза Scania, двигавшегося со стороны Дальнереченска в направлении поселка Тигровый, рухнули железобетонные плиты, спровоцировавшие ДТП с участием автомобилей марки Нива, Toyota Allion, Honda Shattle, двигающимися по «встречке».