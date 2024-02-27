Массовое ДТП в Приморье унесло жизнь мужчины

Крупная авария с участием большегруза произошла в районе 91 км автодороги «Осиновка — Рудная Пристань». На месте происшествия уже работают сотрудники полиции, есть погибшие, сообщает ИА PrimaMedia.
Во время движения большегруза Scania, двигавшегося со стороны Дальнереченска в направлении поселка Тигровый, рухнули железобетонные плиты, спровоцировавшие ДТП с участием автомобилей марки Нива, Toyota Allion, Honda Shattle, двигающимися по «встречке».
По предварительной информации, в результате автоаварии один человек погиб, двое травмированы.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия.