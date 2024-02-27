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Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении двух украинских БПЛА

В Брянской области система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом во вторник, 27 февраля, написал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Источник: РИА "Новости"

Как уточняется, украинские боевики пытались совершить атаку на объекты на территории Клинцовского района.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», ― говорится в сообщении.

Накануне, 26 февраля, сообщалось, что российские ПВО уничтожили шесть украинских снарядов РСЗО «Град» в воздухе над Белгородской областью.

Тогда же губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Грайворонском городском округе Белгородской области ПВО сбила шесть БПЛА.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за регулярных обстрелов мирного населения со стороны украинских военных.