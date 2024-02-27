Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении двух украинских БПЛА

Как уточняется, украинские боевики пытались совершить атаку на объекты на территории Клинцовского района.
«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», ― говорится в сообщении.
Накануне, 26 февраля, сообщалось, что российские ПВО уничтожили шесть украинских снарядов РСЗО «Град» в воздухе над Белгородской областью.
Тогда же губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Грайворонском городском округе Белгородской области ПВО сбила шесть БПЛА.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за регулярных обстрелов мирного населения со стороны украинских военных.