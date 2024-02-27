ООН обещает казахстанцам «выплаты» в 105 тысяч тенге

В популярной социальной сети ТikTok распространяют видео, в котором женщина рассказывает о помощи ООН казахстанцам.
Якобы выплата в размере 105 тысяч тенге положена многодетным семьям, инвалидам 1-й, 2-й и 3-й групп, людям, пострадавшим при ЧС, всем пенсионерам по возрасту.
По словам автора, ЦОНы замалчивают эту важную информацию для населения.
Представительство ООН в Казахстане решило прояснить ситуацию:
«Указанная в видео информация не соответствует действительности. Данная новость является фейком».
Кроме того, как сказано в сообщении Stopfake.kz, ООН никогда не выдает денежные средства напрямую бенефициарам.
«Вся помощь, предоставляемая Организацией Объединенных Наций, осуществляется через официальные программы и партнерские организации, включая правительственные учреждения и неправительственные организации».
Ранее стало известно об аналогичной рассылке о выплатах, но уже от Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН).
Тогда в ведомстве дали понять заявили, что распространяемая информация не соответствует действительности.