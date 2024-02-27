«Наблюдала, как он умирал»: в Иркутске идет суд над матерью, которая заморила голодом 12-летнего сына

27 февраля в Иркутске проходит суд над матерью, которая заморила голодом 12-летнего сына. Женщину судят уже около полугода. Мальчик серьезно заболел, но вместо того, чтобы вызвать врачей мать просто наблюдала. По ее словам, видела, что сыну плохо, но не ожидала, что он умрет.
Весной в 2022 году мальчик начал сильно худеть, питался бутербродами, отказался от супов. В начале лета его начал беспокоить сухой кашель. Но значения этому мать не придала. Поила ребенка сиропом, а в конце июля у школьника отекла левая рука и ноги. После этого он не мог сам подняться.
Врачей сибирячка не вызвала, но позвонила подруге, которая работала медиком. Та посоветовала вызвать скорую. Вот только никого вызывать женщина не стала, решив, что свозит ребенка на прием на следующий день. Утром приехали врачи и увезли мальчишку. Женщина навещала сына в реанимации, но о диагнозе узнала за день до его смерти.
— Надеялась, что сын начнет нормально питаться, но этого не случилось. Думаю, можно было спасти его, если бы я вовремя обратилась за помощью к врачам, — говорит женщина.
27 февраля 2024 года в суде государственный обвинитель настоял на 16 годах лишения свободы для матери. Кроме того, прокурор настоял на штрафе за неисполнение родительских обязанностей в сумме 80 тысяч рублей.
Известно, что женщина официально не работает, воспитывает полугодовалую дочь вместе с новым сожителем, а еще троих школьников воспитывает их родной отец.