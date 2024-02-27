«Наблюдала, как он умирал»: в Иркутске идет суд над матерью, которая заморила голодом 12-летнего сына

Врачей сибирячка не вызвала, но позвонила подруге, которая работала медиком. Та посоветовала вызвать скорую. Вот только никого вызывать женщина не стала, решив, что свозит ребенка на прием на следующий день. Утром приехали врачи и увезли мальчишку. Женщина навещала сына в реанимации, но о диагнозе узнала за день до его смерти.