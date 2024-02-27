Обвиняемую в поджоге дома во Владивостоке женщину отправили в СИЗО

Женщину, обвиняемую в поджоге дома во Владивостоке с целью убийства, отправили в следственный изолятор на 1 месяц 30 суток.
Как сообщил Telegram-канал «Прокуратура Приморского края», ходатайство следователя об избрании меры пресечения обвиняемой поддержал зампрокурора Первомайского района Владивостока Константин Матвеев.
Местную жительницу 1985 года рождения, обвиняют в том, что 24 февраля ночью она из бутылки со спиртосодержащей смесью облила перила веранды частного жилого дома № 7 на улице Полины Осипенко и подожгла их. До этого женщина распивала алкоголь с 46-летним мужчиной, проживающим в этом доме, и поссорилась с ним. В результате поджога возник пожар, в котором мужчина погиб.
Ход и результаты расследования уголовного дела по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное общеопасным способом» находятся на контроле в прокуратуре района.