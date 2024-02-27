Обвиняемую в поджоге дома во Владивостоке женщину отправили в СИЗО

Местную жительницу 1985 года рождения, обвиняют в том, что 24 февраля ночью она из бутылки со спиртосодержащей смесью облила перила веранды частного жилого дома № 7 на улице Полины Осипенко и подожгла их. До этого женщина распивала алкоголь с 46-летним мужчиной, проживающим в этом доме, и поссорилась с ним. В результате поджога возник пожар, в котором мужчина погиб.