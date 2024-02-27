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В Зиме будут судить виновницу ДТП, в котором погиб мужчина и пострадал ребёнок

Зиминский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 31-летней женщины. Её обвиняют в смертельном ДТП. За рулём она была в нетрезвом виде. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на прокуратуру Приангарья.
Источник: ГУ МВД

Трагедия на федеральной трассе «Сибирь» в Зиминском районе произошла в августе прошлого года. Женщина, находившаяся за рулём «Тойоты», выехала на полосу встречного движения, по которой в тот момент двигался внедорожник. Машины разъехаться не успели и столкнулись лоб в лоб.

В результате погиб пассажир «Тойоты» — 34-летний мужчина скончался до приезда медиков. Кроме этого, тяжёлые травмы получила 13-летняя девочка, которая ехала во внедорожнике.

Прибывшие на место аварии специалисты установили, что за рулём иномарки женщина находилась в состоянии опьянения. Во время следствия свою вину в автоаварии она признала.

Судить виновницу ДТП будут по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека» (ч. 4 ст. 264 УК РФ).