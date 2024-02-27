В Зиме будут судить виновницу ДТП, в котором погиб мужчина и пострадал ребёнок

Трагедия на федеральной трассе «Сибирь» в Зиминском районе произошла в августе прошлого года. Женщина, находившаяся за рулём «Тойоты», выехала на полосу встречного движения, по которой в тот момент двигался внедорожник. Машины разъехаться не успели и столкнулись лоб в лоб.