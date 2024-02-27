Пылающий лес: за сутки в Приморье зарегистрировано четыре природных пожара

В Приморье за прошедшие сутки, 26 февраля, зафиксировано четыре природных пожара. Тушение одного из них, находящегося в Хасанском муниципальном округе, продолжается, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморского края.
Два из четырех пожаров общей площадью 2420 гектаров уже успешно ликвидированы. Один из них возник в Хасанском муниципальном округе, а второй — в Артемовском городском округе. Еще один пожар, охвативший 7 гектаров, был потушен на землях Министерства обороны в Партизанском муниципальном округе.
Тем временем продолжается борьба с огнем на землях иных категорий в Хасанском муниципальном округе неподалеку от поселка Рязановка. Сейчас на месте происшествия работает 16 человек из состава краевого учреждения «Приморская авиабаза».