Ещё два афтершока зафиксировали на юге Казахстана

Первое землетрясение произошло в 23:46. Его эпицентр находился на территории Китая, в 278 км к юго-востоку от Алматы. Зарегистрированная магнитуда составила 4,7.
Через девять минут, в 23:55, был зафиксирован второй толчок. Эпицентр этого землетрясения также располагался в Китае, на расстоянии 273 км от Алматы, с магнитудой 4,6.
Оба случая были классифицированы как афтершоки. Отмечается, что на территории Казахстана эти землетрясения не ощущались.
Напомним, казахстанские сейсмологи регистрировали подземный толчок 25 февраля в 10:14, ощутимость которого в Алматы достигла трех баллов. Согласно прогнозам, в текущем году в Казахстане не ожидается сильных землетрясений.