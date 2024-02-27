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Ещё два афтершока зафиксировали на юге Казахстана

Специалисты ТОО «ННЦСН и И» при МЧС РК зафиксировали два землетрясения вечером 26 февраля, сообщает El.kz.
Источник: EL.kz

Первое землетрясение произошло в 23:46. Его эпицентр находился на территории Китая, в 278 км к юго-востоку от Алматы. Зарегистрированная магнитуда составила 4,7.

Через девять минут, в 23:55, был зафиксирован второй толчок. Эпицентр этого землетрясения также располагался в Китае, на расстоянии 273 км от Алматы, с магнитудой 4,6.

Оба случая были классифицированы как афтершоки. Отмечается, что на территории Казахстана эти землетрясения не ощущались.

Напомним, казахстанские сейсмологи регистрировали подземный толчок 25 февраля в 10:14, ощутимость которого в Алматы достигла трех баллов. Согласно прогнозам, в текущем году в Казахстане не ожидается сильных землетрясений.