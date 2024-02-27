Число пострадавших при обстреле Белгородской области возросло до четырех

Губернатор отметил, что один из раненых при обстреле Новой Таволжанки мальчиков находится в удовлетворительном состоянии. «Второй мальчик, который получил осколочное ранение ног, будет вскоре отправлен в Москву», — сообщил Вячеслав Гладков. Ранее сообщалось, что при обстреле села ранения получили мальчики 10 и 11 лет. Один из них был госпитализирован с контузией, другой — с осколочным ранением ноги.