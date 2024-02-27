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Число пострадавших при обстреле Белгородской области возросло до четырех

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших при обстреле Грайворонского округа 26 февраля увеличилось до четырех. По его словам, в больницу привезли еще одного раненого жителя в тяжелом состоянии.
Источник: РИА "Новости"

«Его состояние удалось стабилизировать, поэтому уже сейчас его отправили в областную клиническую больницу», — написал Гладков.

Губернатор отметил, что один из раненых при обстреле Новой Таволжанки мальчиков находится в удовлетворительном состоянии. «Второй мальчик, который получил осколочное ранение ног, будет вскоре отправлен в Москву», — сообщил Вячеслав Гладков. Ранее сообщалось, что при обстреле села ранения получили мальчики 10 и 11 лет. Один из них был госпитализирован с контузией, другой — с осколочным ранением ноги.

26 февраля территория Белгородской области несколько раз подвергалась обстрелам со стороны Украины. На окраине приграничного села Почаево украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились строители. В результате взрыва три человека погибли и еще столько же получили ранения.