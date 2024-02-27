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Пермяк получил штраф за оскорбление в мессенджере

Мужчину привлекли к ответственности за унижение чести и достоинства другого лица.
Источник: Sherise Van Dyk/CC0

В мировом суде Мотовилихинского района Перми присудили штраф пермяку, за то что он оскорбил оппонента в мессенджере. В личной переписке мужчина высказал оскорбительные выражения, унизив тем самым честь и достоинство знакомого.

В суде мужчину привлекли к ответственности по Кодексу об административных правонарушениях за оскорбление, унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.

Как выяснилось, раньше пермяк уже привлекался за подобное нарушение.

— С учетом данных о личности, отягчающую административную, мировым судьей назначен штраф — 4 000 рублей, — сообщили в суде Мотовилихинского района.