Жители Ачинска помогли полицейским задержать грабителя

Двое прохожих бросились за убегающим мужчиной, поймали его и удерживали до приезда полицейских. Подозреваемый оказался неоднократно судим. На этот раз, ему грозит до семи лет лишения свободы по статье «Грабеж». Сейчас он дожидается суда под стражей.