Жители Ачинска помогли полицейским задержать грабителя

В Ачинске грабитель средь бела дня напал на продавца магазина, дождавшись ухода покупателей. Он угрозами заставил 30-летнюю женщину-кассира отдать ему выручку — 16 тысяч рублей. После этого налетчик скрылся с деньгами. Сотрудница магазина выбежала за ним и стала звать на помощь.
Двое прохожих бросились за убегающим мужчиной, поймали его и удерживали до приезда полицейских. Подозреваемый оказался неоднократно судим. На этот раз, ему грозит до семи лет лишения свободы по статье «Грабеж». Сейчас он дожидается суда под стражей.
В полиции решили поощрить жителей города, которые помогли задержать налетчика. В МВД сообщили, что один из героев забыл оставить свои контактные данные. Полиция Ачинска просит его отозваться, позвонив по телефону 8−923−361−34−65.