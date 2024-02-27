В Башкирии бытовым газом отравились рэпер и его мать

Как информировал «Башинформ», ссылаясь на данные МЧС по РБ, скончались мать и сын.
По данным «Электрогазеты», погибшими оказались рэп-музыкант Александр Капитанов (псевдоним Kapitan), и его пожилая мать Алевтина. Kapitan сочинял и исполнял собственные песни, записал несколько синглов.
Отмечается, что тревогу забили родственники Капитановых, потому что мать и сын два дня не выходили на связь и не открывали дверь. Был ещё один тревожащий факт — во дворе их дома пахло газом и гарью. Сотрудники МЧС в присутствии полицейских взломали дверь дома: в помещении они нашли бездыханные тела матери и сына.
Известно, что сегодня погибших похоронят в Янауле.
Сейчас в причинах и обстоятельствах гибели семьи разбираются правоохранители.