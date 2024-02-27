В Башкирии бытовым газом отравились рэпер и его мать

Отмечается, что тревогу забили родственники Капитановых, потому что мать и сын два дня не выходили на связь и не открывали дверь. Был ещё один тревожащий факт — во дворе их дома пахло газом и гарью. Сотрудники МЧС в присутствии полицейских взломали дверь дома: в помещении они нашли бездыханные тела матери и сына.