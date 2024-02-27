Большегруз с углем ушел под лед в Иркутской области

Грузовик с углем провалился под лед реки Витим в Бодайбинском районе накануне, 26 февраля. Инцидент произошёл в пределах ледовой переправы. О том, успел ли водитель выбраться из кабины, не сообщается, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на группу «ДТП 38RUS Иркутск» «ВКонтакте» (12+).
По одной из версий, водитель самосвала с углем не учел весовые пределы ледовой переправы.
Напомним, что 5 февраля в районе Большого Голоустного автомобиль ГАЗ-66 ушел колесами под лед. Житель населенного пункта Нижний Кочергат объяснил выезд на лед тем, что хотел отправиться на рыбалку.