Большегруз с углем ушел под лед в Иркутской области

Грузовик с углем провалился под лед реки Витим в Бодайбинском районе накануне, 26 февраля. Инцидент произошёл в пределах ледовой переправы. О том, успел ли водитель выбраться из кабины, не сообщается, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на группу «ДТП 38RUS Иркутск» «ВКонтакте» (12+).