В Ташкенте почти шесть часов тушили крупный пожар: загорелся цех по производству мебели — видео

27 февраля в 00:13 на улице Дийдор махалли «Бектупи» Чиланзарского района вспыхнул крупный пожар.
В МЧС сообщили, что возгорание произошло в цехе по производству мебели, расположенном в ангаре.
Пожарно-спасательные бригады прибыли на место в 00:17, к 01:29 огонь был локализован. Потушить пожар полностью удалось лишь к 05:52.
В ликвидации пожара были задействованы 18 основных, 2 специальные пожарно-спасательные бригады и 5 вспомогательных водовозов.
Сообщается, что сотрудники МЧС спасли пятерых рабочих, которым сотрудниками скорой помощи была оказана первая медицинская помощь.
В настоящее время устанавливается причина пожара и размер материального ущерба.
По данному факту проводится доследственная проверка.