На Урале 3-летнюю девочку нашли судебные приставы и передали маме

Судебные приставы разыскали и передали маме трехлетнюю девочку, находившуюся в исполнительном розыске.
«По имеющейся информации девочку скрывал ее отец. Отец ребенка также находился в исполнительном розыске», — рассказали в пресс-службе УФССП по свердловской области.
Найти ребенка удалось в Железнодорожном районе Екатеринбурга, в многоквартирном доме в переулке Трамвайный. Оказалось, что девочку скрывала мать должника в квартире своей дочери — тети разыскиваемого ребенка.
Девочку передали матери под контролем судебных приставов, в присутствии органов опеки.