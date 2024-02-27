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На Урале 3-летнюю девочку нашли судебные приставы и передали маме

Ребенка от матери скрывал отец.
Источник: УФССП по Свердловской области

Судебные приставы разыскали и передали маме трехлетнюю девочку, находившуюся в исполнительном розыске.

«По имеющейся информации девочку скрывал ее отец. Отец ребенка также находился в исполнительном розыске», — рассказали в пресс-службе УФССП по свердловской области.

Найти ребенка удалось в Железнодорожном районе Екатеринбурга, в многоквартирном доме в переулке Трамвайный. Оказалось, что девочку скрывала мать должника в квартире своей дочери — тети разыскиваемого ребенка.

Девочку передали матери под контролем судебных приставов, в присутствии органов опеки.