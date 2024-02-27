Убийство девочки в Туркестанской области: судью вновь освободили от должности

«Освободить от занимаемой должности судьи Сарыагашского районного суда Шетенова Нурказы Бектаевича по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка», — говорится в сообщении.
Отметим, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении и освобождении от должностей судей в разных регионах страны.
Напомним, что в июле прошлого года сообщалось, что после громкого преступления председатель Сарыагашского районного суда Нурказы Шетенов может лишиться должности. Шетенов назначил условный срок ранее судимому мужчине за причинение тяжкого вреда здоровью. А через несколько месяцев подсудимый изнасиловал и убил 5-летнюю девочку.
Экс-председатель позже подробно объяснил ситуацию с вынесением того приговора. Судья подчеркнул, что не мог предположить или предвидеть произошедшее в момент вынесения приговора.
В октябре Нурказы Шетенов был освобожден от должности председатель Сарыагашского районного суда. Сообщалось, что он стал рядовым судьей в том же суде, который ранее возглавлял.
Убийство 5-летней девочки в Туркестанской области
В середине июля прошлого года с заявлением о пропаже 5-летней дочери в полицию обратилась жительница Сарыагашского района. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка в доме одного из жителей села обнаружили тело девочки с телесными повреждениями. Данный факт был зарегистрирован по ст.99 УК РК «Убийство». Подозреваемого водворили под стражу.
Позже стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проинформирован о трагедии. Пресс-служба главы государства отметила, что правоохранительными органами проводится расследование.
Установлен подозреваемый. По имеющейся информации, мужчина был ранее осужден за убийство на 10 лет лишения свободы. А в прошлом году он был приговорен за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью к ограничению свободы на 3 года. Тогда же президент поручил Генпрокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах трагедии.
Также Касым-Жомарт Токаев посчитал важным рассмотреть законность вынесенного приговора. В итоге мужчина был признан виновным в изнасиловании и убийстве ребенка, его приговорили к пожизненному сроку лишения свободы с химической кастрацией.
В ноябре стало известно, что житель Туркестанской области, изнасиловавший и убивший 5-летнюю девочку в Сарыагашском районе, будет отбывать срок в самой суровой колонии страны — «Черном беркуте». Двумя неделями ранее по делу об убийстве 5-летней девочки в Туркестанской области сотруднику отдела пробации озвучили приговор. Его лишили свободы на два года.