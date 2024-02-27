Убийство девочки в Туркестанской области: судью вновь освободили от должности

Установлен подозреваемый. По имеющейся информации, мужчина был ранее осужден за убийство на 10 лет лишения свободы. А в прошлом году он был приговорен за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью к ограничению свободы на 3 года. Тогда же президент поручил Генпрокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах трагедии.