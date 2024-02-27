При пожаре в Челябинской области погибли два пожилых человека

Случаи ночных пожаров с трагичными последствиями в Челябинской области значительно участились. Накануне, на пожаре в Каслях погиб 45-летний мужчина. Днём ранее во время ночного происшествия в частном доме Кыштыма нашли тело пенсионера. А три дня назад огнеборцы во время тушения возгорания в посёлке Варшавка нашли двух женщин без признаков жизни.