18 рейсов задержаны в аэропорту Астаны из-за пожара

- КС205 Астана — Дубай;
- DV702 Астана — Шымкент;
- КС 952 Астана — Алматы;
- IQ389 Астана — Жезказган;
- КС 7052 Астана — Алматы;
- DV783 Астана — Оскемен;
- КС 313 Астана — Актау;
- ТК 357 Астана — Стамбул;
- DV 747 Астана — Павлодар;
- КС7341 Астана — Костанай;
- DV821 Астана — Пулково;
- КС 852 Астана — Алматы;
- КС7315 Астана — Кызылорда;
- Lo196 Астана — Варшава;
- IQ367Астана — Костанай;
- DV716 Астана — Шымкент;
- IQ437 Астана — Петропавловск;
- КС345 Астана — Оскемен.
Точное время вылета задержанных рейсов неизвестно.
Дополнительную информацию в пресс-службе аэропорта пообещали сообщить после урегулирования ситуации.
«Приносим извинения нашим пассажирам за неудобства. Пассажирам администрация международного аэропорта Астаны раздает воду и напитки. В ближайшее время администрация будет обеспечивать пассажиров закусками», — говорится в сообщении.
27 февраля в 07:50 поступило сообщение о пожаре из коммутационного узла международного аэропорта Астаны. В 08:24 пожар был полностью локализован. Из-за сильного дыма при тушении пожара все пассажиры терминала аэропорта были эвакуированы в безопасное место.
В противопожарной работе задействовано 20 единиц основной техники, 3 единицы спецтехники и 58 человек.