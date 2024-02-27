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18 рейсов задержаны в аэропорту Астаны из-за пожара

АЛМАТЫ, 27 фев — Sputnik. Международный аэропорт Астаны продолжает принимать прилетающие рейсы. Однако 18 рейсов из международного аэропорта Астаны задерживаются на вылет, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Источник: Sputnik.kz

  • КС205 Астана — Дубай;
  • DV702 Астана — Шымкент;
  • КС 952 Астана — Алматы;
  • IQ389 Астана — Жезказган;
  • КС 7052 Астана — Алматы;
  • DV783 Астана — Оскемен;
  • КС 313 Астана — Актау;
  • ТК 357 Астана — Стамбул;
  • DV 747 Астана — Павлодар;
  • КС7341 Астана — Костанай;
  • DV821 Астана — Пулково;
  • КС 852 Астана — Алматы;
  • КС7315 Астана — Кызылорда;
  • Lo196 Астана — Варшава;
  • IQ367Астана — Костанай;
  • DV716 Астана — Шымкент;
  • IQ437 Астана — Петропавловск;
  • КС345 Астана — Оскемен.

Точное время вылета задержанных рейсов неизвестно.

Дополнительную информацию в пресс-службе аэропорта пообещали сообщить после урегулирования ситуации.

«Приносим извинения нашим пассажирам за неудобства. Пассажирам администрация международного аэропорта Астаны раздает воду и напитки. В ближайшее время администрация будет обеспечивать пассажиров закусками», — говорится в сообщении.

27 февраля в 07:50 поступило сообщение о пожаре из коммутационного узла международного аэропорта Астаны. В 08:24 пожар был полностью локализован. Из-за сильного дыма при тушении пожара все пассажиры терминала аэропорта были эвакуированы в безопасное место.

В противопожарной работе задействовано 20 единиц основной техники, 3 единицы спецтехники и 58 человек.

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