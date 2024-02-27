«Мамочка, я что умру?»: что известно о состоянии пятилетнего мальчика, которого едва на разорвали собаки под Иркутском

19 февраля в паре метров от дома в садоводстве «Юность» на Максима (имя изменено — прим. ред.) напала свора бродячих собак. Дошкольник не добежал пары метров до калитки, когда дворняги повалили его на землю и начали рвать на нем одежду, вгрызаясь в руки и ноги. Крики услышала мама. Она тут же выскочила на улицу, подхватила сына на руки и занесла в дом. Увиденное ее шокировало: из-за большого количества ран и ссадин она не могла снять с мальчишки штаны и кофту. Вещи пришлось разрезать ножницами. Куртку, ботинки и шапку сорвали с него псы. В ужасе Максим сквозь слезы кричал: «Мамочка, я что — умру?».