«Мамочка, я что умру?»: что известно о состоянии пятилетнего мальчика, которого едва на разорвали собаки под Иркутском

— Разговаривала с врачом. В больнице нам лежать минимум две недели, — делится новостями о лечении своего пятилетнего сына жительница города Шелехов Любовь Татарникова. Ежедневно мальчик терпит боль от перевязок и боится вставать с постели. Более того, маленького пациента мучают ночные кошмары. Эти сны напоминают ребенку об ужасе, который ему пришлось пережить.
Рвали одежду, вгрызались в руки и ноги
19 февраля в паре метров от дома в садоводстве «Юность» на Максима (имя изменено — прим. ред.) напала свора бродячих собак. Дошкольник не добежал пары метров до калитки, когда дворняги повалили его на землю и начали рвать на нем одежду, вгрызаясь в руки и ноги. Крики услышала мама. Она тут же выскочила на улицу, подхватила сына на руки и занесла в дом. Увиденное ее шокировало: из-за большого количества ран и ссадин она не могла снять с мальчишки штаны и кофту. Вещи пришлось разрезать ножницами. Куртку, ботинки и шапку сорвали с него псы. В ужасе Максим сквозь слезы кричал: «Мамочка, я что — умру?».
Врачи скорой госпитализировали детсадовца. После публикации КП-Иркутск в Следкоме завели уголовное дело по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи не только выяснят детали случившегося, но и дадут оценку работе должностных лиц местной администрации, ответственных за отлов безнадзорных животных.
— Сын меня спрашивает: «Мама, а когда я вернусь домой, собак уже не будет?», — продолжает рассказывать сибирячка.
По словам женщины, вскоре после произошедшего по адресу, действительно, приехали специалисты по отлову. Но забрать им удалось только двух собак из четырех. Остальные успели спрятаться на частных участках.
— В администрации мне сказали, что ими займутся во время следующего выезда. Но на вопрос, когда именно это произойдет, мне затруднились ответить.
Пациент идет на поправку
В первые дни в стационаре ребенок не мог даже сидеть, так как это вызывало сильную боль. Однако, самочувствие пациента заметно улучшается, раны постепенно затягиваются. Медики следят, чтобы в них не попала инфекция. Мальчику назначили прием антибиотиков, промывание ран, перевязки и курс уколов от бешенства.
— Невозможно представить, как это отразится на его психике, — добавляет мама Максима. — Мы уже думаем о том, чтобы найти для сына детского психолога.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Детский омбудсмен в Иркутской области Татьяна Афанасьева высказалась о проблеме бродячих собак на улицах сел и городов региона. По ее словам, нужно принимать жесткие меры.
— Надеюсь, никто не станет спорить, что нужно исключить животных из мест нашего пребывания. Они не должны находиться там, где гуляют наши дети, где живут люди, — пишет Уполномоченный по правам детей в соцсетях. — Чипирование и стерилизация не снижают агрессию животных. Даже дрессированная собака опасна.