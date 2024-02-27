Прокуратура Ростовской области подала в суд на владельца разбитой трассы М-4

Прокуратура Ростовской области после проведенной проверки подала в суд на госкомпанию «Автодор» из-за большого количества ям и выбоин на трассе М-4 «Дон».
Как сообщает пресс-служба ведомства, плохая дорога потенциально угрожает здоровью водителей и пассажиров. По данным прокуратуры, с 2023 года на М-4 произошло 128 аварий из-за плохого состояние дорожного покрытия.
— Несмотря на это, государственной компанией «Автодор» меры к устранению нарушений не принимаются, — отмечено в информации ведомства.
На качество дороги на трассы М-4 в Ростовской области сетуют регулярно, но особенно громкими жалобы стали в конце 2023-го. Водители даже создали карту ям. Проблему прокомментировал губернатор Василий Голубев заявив, что недоволен состоянием дороги, и потребовав готовиться к ремонту.
Когда в феврале начали ремонтировать участок у Шахт, на трассе начали возникать огромные пробки. В отдельные дни заторы становились длиннее 20 километров.