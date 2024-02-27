Прокуратура Ростовской области подала в суд на владельца разбитой трассы М-4

На качество дороги на трассы М-4 в Ростовской области сетуют регулярно, но особенно громкими жалобы стали в конце 2023-го. Водители даже создали карту ям. Проблему прокомментировал губернатор Василий Голубев заявив, что недоволен состоянием дороги, и потребовав готовиться к ремонту.