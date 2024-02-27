В СК РФ поручили начать проверку по факту незаконного медучреждения в Ростове

В социальных сетях опубликовано обращение жителей Ростова-на-Дону. Горожане пожаловались на медицинское учреждение для мигрантов, которое располагается в одном из частных секторов города. Многие беспокоятся за свою личную безопасность из-за большого числа иностранных граждан, которые находятся в непосредственной близости от их домовладений.