В СК РФ поручили начать проверку по факту незаконного медучреждения в Ростове

Председатель следственного комитета РФ поручил начать проверку по факту нарушения прав ростовчан. Об этом сообщили в ведомстве 26 февраля.
В социальных сетях опубликовано обращение жителей Ростова-на-Дону. Горожане пожаловались на медицинское учреждение для мигрантов, которое располагается в одном из частных секторов города. Многие беспокоятся за свою личную безопасность из-за большого числа иностранных граждан, которые находятся в непосредственной близости от их домовладений.
— В обращении также указывается, что целевое назначение земли не предусматривает размещение на ней медучреждений. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Ростовской области проверить доводы, указанные в обращении, и представить доклад, — говорится в сообщении ведомства.