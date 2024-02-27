Число погибших при падении плит с фуры на машины в Приморье выросло до двух

ВЛАДИВОСТОК, 27 фев — РИА Новости. Число погибших после того, как с фуры в Приморье упали плиты на встречные машины, выросло до двух, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры.
Ранее полиция сообщила, что с ехавшей в Анучинском районе фуры Scania упали железобетонные плиты. Повреждены встречные автомобили Niva, Toyota Allion, Honda Shattle. УМВД сообщало, что один человек погиб, два травмированы. Позже прокуратура уточнила, что пострадали трое и один погиб.
«Только что поступило сообщение, что женщина в больнице умерла», — сказал собеседник агентства.