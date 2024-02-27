Бастрыкин поручил возбудить дело против избиения жительницы Воронежа бывшим мужем

Председатель СК Александр Бастрыкин дал поручил возбудить уголовное дело после получения информации о противоправных действиях 20-летнего мужчины в отношении бывшей супруги, жительницы Воронежа. Об этом сообщила 26 февраля пресс-служба регионального ведомства.
Ранее стало известно, что разница в возрасте у пары была 30 лет. Они расстались. Но 20-летний мужчина наведывался к экс-супруге и избивал ее. Помимо этого, парень угрожал 50-летней женщине. Требовал, чтобы она переписала на него свою часть дома.
Когда история стала известна, региональный СК начал процессуальную проверку. А Бастрыкин распорядился сразу возбудить уголовное дело и доложить ему о ходе и результатах расследования.