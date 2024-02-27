Бастрыкин поручил возбудить дело против избиения жительницы Воронежа бывшим мужем

Ранее стало известно, что разница в возрасте у пары была 30 лет. Они расстались. Но 20-летний мужчина наведывался к экс-супруге и избивал ее. Помимо этого, парень угрожал 50-летней женщине. Требовал, чтобы она переписала на него свою часть дома.