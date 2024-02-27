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В Бекабаде чиновник и бухгалтер похитили более 950 миллионов сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Начальник управления по борьбе с бедностью и поддержке занятости Бекабадского района Ташкентской области в сговоре с главным бухгалтером и руководителями трех компаний похитили более 950 миллионов сумов, предназначавшихся нуждающимся гражданам, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

CГБ с Генпрокуратурой выявили правонарушение в Бекабадском районе Ташкентской области. Начальник управления по борьбе с бедностью и поддержке занятости Бекабадского района вместе с главным бухгалтером вступили в сговор с руководителями трех компаний по пошиву одежды.

С октября по декабрь прошлого года в официальные документы подозреваемые вносили ложные сведения о доставке бытовой техники 116 гражданам района. В результате подлога было похищено 950,6 миллиона сумов.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Напомним, что в прошлом году также были выявлены крупные хищения в Национальном исследовательском институте профессионального развития и обучения новым методикам педагогов.