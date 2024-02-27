В Бекабаде чиновник и бухгалтер похитили более 950 миллионов сумов

CГБ с Генпрокуратурой выявили правонарушение в Бекабадском районе Ташкентской области. Начальник управления по борьбе с бедностью и поддержке занятости Бекабадского района вместе с главным бухгалтером вступили в сговор с руководителями трех компаний по пошиву одежды.
С октября по декабрь прошлого года в официальные документы подозреваемые вносили ложные сведения о доставке бытовой техники 116 гражданам района. В результате подлога было похищено 950,6 миллиона сумов.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Напомним, что в прошлом году также были выявлены крупные хищения в Национальном исследовательском институте профессионального развития и обучения новым методикам педагогов.