В Бекабаде чиновник и бухгалтер похитили более 950 миллионов сумов

CГБ с Генпрокуратурой выявили правонарушение в Бекабадском районе Ташкентской области. Начальник управления по борьбе с бедностью и поддержке занятости Бекабадского района вместе с главным бухгалтером вступили в сговор с руководителями трех компаний по пошиву одежды.