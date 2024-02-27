В Пермском крае автобус врезался в трактор, есть пострадавшие

ПЕРМЬ, 27 фев — РИА Новости. Автобус столкнулся с трактором на трассе в Пермском крае, пострадали два пассажира, сообщает пресс-служба краевой полиции в Telegram-канале.
По данным ведомства, вечером 26 февраля на трассе Чернушка — Тюш в Пермском крае автобус ПАЗ врезался в двигавшийся впереди трактор «Кировец». Предварительно установлено, что 53-летний водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию.
«Травмы различной степени тяжести получили два пассажира, один из которых госпитализирован, другому назначено амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
На фото с места происшествия видно, что у автобуса сильно деформирована передняя часть кузова со стороны пассажирской двери, разбиты стекла.