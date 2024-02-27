В Пермском крае автобус врезался в трактор, есть пострадавшие

По данным ведомства, вечером 26 февраля на трассе Чернушка — Тюш в Пермском крае автобус ПАЗ врезался в двигавшийся впереди трактор «Кировец». Предварительно установлено, что 53-летний водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию.