На северо-западе Челябинска по улицам течет кипяток

«Аварийная бригада работает на месте, осуществляется откачка воды из колодцев для дальнейшего отключения поврежденного участка и устранения аварийной ситуации», — сообщили в мэрии города.
Управление жилищно-коммунального хозяйства контролирует ситуацию.
Из-за хлынувшей воды на дорогу автомобильное движение по этому участку затруднено. Пешеходам тоже приходится несладко: через крупные лужи приходится перепрыгивать, в воздухе стоит стойкий запах канализации. Самых отважных с одной стороны улицы на другую перевозят в ковше фронтального погрузчика.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что уголовное дело возбуждено после массового отравления водой жителей поселка Смирновского Верхнеуральского района. Кроме того, погибло семь голов рогатого скота. Из-за неисправности водозаборной скважины в населенном пункте организовали подвоз воды. После ее употребления состояние здоровья местных жителей ухудшилось.