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На северо-западе Челябинска по улицам течет кипяток

ЧЕЛЯБИНСК, 27 февраля, ФедералПресс. Рано утром в Челябинске на перекрестке улицы Чичерина и Университетской Набережной случился потоп из-за аварии на сетях магнитогорской компании.

«Аварийная бригада работает на месте, осуществляется откачка воды из колодцев для дальнейшего отключения поврежденного участка и устранения аварийной ситуации», — сообщили в мэрии города.

Управление жилищно-коммунального хозяйства контролирует ситуацию.

Из-за хлынувшей воды на дорогу автомобильное движение по этому участку затруднено. Пешеходам тоже приходится несладко: через крупные лужи приходится перепрыгивать, в воздухе стоит стойкий запах канализации. Самых отважных с одной стороны улицы на другую перевозят в ковше фронтального погрузчика.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что уголовное дело возбуждено после массового отравления водой жителей поселка Смирновского Верхнеуральского района. Кроме того, погибло семь голов рогатого скота. Из-за неисправности водозаборной скважины в населенном пункте организовали подвоз воды. После ее употребления состояние здоровья местных жителей ухудшилось.

ЖКХ