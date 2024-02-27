На северо-западе Челябинска по улицам течет кипяток

Из-за хлынувшей воды на дорогу автомобильное движение по этому участку затруднено. Пешеходам тоже приходится несладко: через крупные лужи приходится перепрыгивать, в воздухе стоит стойкий запах канализации. Самых отважных с одной стороны улицы на другую перевозят в ковше фронтального погрузчика.