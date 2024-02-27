Клещевой энцефалит унес жизни шести жителей Челябинской области

По данным Управления Роспотребнадзора по Челябинской области, большое количество укушенных есть и в жилой зоне населенных пунктов, и на территории садовых товариществ. При этом уровень вакцинации от клещевого энцефалита также специалисты считают недостаточным: в прошлом году иммунная прослойка была всего 20,3%.