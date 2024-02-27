Клещевой энцефалит унес жизни шести жителей Челябинской области

По данным Управления Роспотребнадзора по Челябинской области, большое количество укушенных есть и в жилой зоне населенных пунктов, и на территории садовых товариществ. При этом уровень вакцинации от клещевого энцефалита также специалисты считают недостаточным: в прошлом году иммунная прослойка была всего 20,3%.
«В 2023 году профилактические прививки против клещевого вирусного энцефалита получили 140350 человек, в том числе 42896 получили вакцинацию, 97454 — ревакцинацию. Из средств бюджета области в рамках реализации государственной программы Челябинской области “Развитие здравоохранения Челябинской области” проведена иммунизация 82274 детей дошкольного и школьного возраста», — прокомментировали в региональном управлении Роспотребнадзора.
В прошлом году жители региона принесли на обследование свыше девяти тысяч клещей. В результате в 0,4% случаях нашли антиген вируса клещевого вирусного энцефалита. Также 20% насекомых были поражены клещевым боррелиозом, у 6,1% нашли эрлихиоз.
В 2023 году в Челябинской области зафиксировали 98 случаев клещевого энцефалита. При чем шесть заболевших умерли от инфекции. Все зараженные не были привиты.