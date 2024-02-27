В Ферганской области почти две недели ищут двух пропавших без вести девушек

Как сообщает пресс-служба УВД Ферганской области, 15 февраля текущего года, жительница махалли «Гармдон» Куштепинского района Иброхимова Мадинабону Ойбек кизи, 2006 года рождения, а также жительница махалли «Дустлик» Жиянбоева Рухшона Шерзод кизи, 2006 года рождения, являющаяся несовершеннолетней, вышли из своих домов и пропали без вести.
УВД Ферганской области просит всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемых девушек, сообщить об этом на короткий номер телефона «102» или по номеру телефона (73) 244−36−22.