В Ферганской области почти две недели ищут двух пропавших без вести девушек

Как сообщает пресс-служба УВД Ферганской области, 15 февраля текущего года, жительница махалли «Гармдон» Куштепинского района Иброхимова Мадинабону Ойбек кизи, 2006 года рождения, а также жительница махалли «Дустлик» Жиянбоева Рухшона Шерзод кизи, 2006 года рождения, являющаяся несовершеннолетней, вышли из своих домов и пропали без вести.