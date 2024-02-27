Вышла из поликлиники и попала в реанимацию: женщина погибла, пытаясь остановить преступника в Комсомольске

Суд вынес приговор мужчине, по вине которого погибла 68-летняя комсомольчанка. Она получила смертельные травмы, когда пыталась отбиться от преступника. Врачи боролись за жизнь женщины пять дней, но так и не смогли спасти ее.
ВСТРЕЧА НА ПАРКОВКЕ
29 июня прошлого года Ольга* отпросилась с работы, чтобы сходить в поликлинику. После приема у врача она вышла на парковку, где стоял ее Nissan Juke. Женщина едва успела сесть в машину, когда к ней подошел незнакомец. Он был опрятно одет, хотя по его виду комсомольчанка сразу поняла, что мужчина пьян. Через открытое окно иномарки он сказал Ольге, что у нее спустило колесо.
Ничего не подозревавшая женщина вышла из авто, чтобы убедиться в поломке. Пользуясь случаем, мужчина вскочил на водительское сиденье и запер двери. Хозяйка машины оставила ключи в замке зажигания, чем воспользовался угонщик. Он завел «Ниссан» и тронулся с места.
ПЯТЬ ДНЕЙ В РЕАНИМАЦИИ
Ольга попыталась остановить угонщика. Через окно она схватилась за руль, пытаясь не дать ему уехать с парковки. Мужчина успел сделать несколько кругов по стоянке, пока хозяйка машины не потеряла равновесие.
— Обвиняемый отталкивал женщину, а потом задел ее задней дверью. Потерпевшая упала на дорогу и ударилась головой о бордюр, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Увидев, что женщина больше не преследует его, мужчина скрылся на угнанном авто. Ольгу срочно доставили в больницу, где она провела пять дней.
— У нее диагностировали травмы головы, грудной клетки и конечностей. 3 июля она скончалась, — рассказывала ранее «КП» — Хабаровск" старший помощник прокурора края по работе со СМИ Анна Исаева.
Мужчину задержали, когда он вместе с друзьями катался на угнанной иномарке. 38-летний житель Комсомольска тогда попал в поле зрения полиции впервые. На него завели дело за разбой и умышленное причинение травм, которые привели к смерти человека.
ЗА РЕШЕТКУ
Расследование шло около трех месяцев. В конце сентября прокуратура утвердила обвинение и передала материалы дела в суд. С того момента прошло пять месяцев, прежде чем обвиняемый выслушал приговор.
— Мужчина осужден за разбой и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть женщины. Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима, — рассказали в СУ СКР по Хабаровскому краю.
*Все имена изменены.