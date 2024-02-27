Вышла из поликлиники и попала в реанимацию: женщина погибла, пытаясь остановить преступника в Комсомольске

29 июня прошлого года Ольга* отпросилась с работы, чтобы сходить в поликлинику. После приема у врача она вышла на парковку, где стоял ее Nissan Juke. Женщина едва успела сесть в машину, когда к ней подошел незнакомец. Он был опрятно одет, хотя по его виду комсомольчанка сразу поняла, что мужчина пьян. Через открытое окно иномарки он сказал Ольге, что у нее спустило колесо.