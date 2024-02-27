В Уфе осудят организаторов сети подпольных казино

Двое уфимцев под покровительством сотрудника МВД по РБ с января 2022 года по апрель 2023 года в составе организованной преступной группы, куда входили еще не менее 9 граждан, организовали в Уфе пять игровых клубов.
Они установили оборудование и использовали контрафактное программное обеспечение, в результате чего правообладателям авторских прав причинен ущерб на сумму свыше 6,8 млн рублей.
В результате сообщники извлекли доход в общей сумме не менее 4,6 млн рублей.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли 144 единиц игрового оборудования. Один из подельников также обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления.
Уголовные дела будут направлены в Орджоникидзевский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
Расследование уголовных дел в отношении сотрудника полиции и других участников организованной преступной группы продолжается.