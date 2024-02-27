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В Уфе осудят организаторов сети подпольных казино

В Уфе перед судом предстанут двое участников преступной группы, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Двое уфимцев под покровительством сотрудника МВД по РБ с января 2022 года по апрель 2023 года в составе организованной преступной группы, куда входили еще не менее 9 граждан, организовали в Уфе пять игровых клубов.

Они установили оборудование и использовали контрафактное программное обеспечение, в результате чего правообладателям авторских прав причинен ущерб на сумму свыше 6,8 млн рублей.

В результате сообщники извлекли доход в общей сумме не менее 4,6 млн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли 144 единиц игрового оборудования. Один из подельников также обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

Уголовные дела будут направлены в Орджоникидзевский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

Расследование уголовных дел в отношении сотрудника полиции и других участников организованной преступной группы продолжается.

расследование