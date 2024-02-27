Житель Стерлитамака открыл стрельбу из автомата из окна балкона

Отметим, что за стрельбу в населенных пунктах полагается административный штраф в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок 1,5 — 3 года.