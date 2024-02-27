Житель Стерлитамака открыл стрельбу из автомата из окна балкона

Неизвестные открыли стрельбу в Стерлитамаке из окна балкона. Полиция уже установила хулиганов и изъяла оружие.
Как сообщили очевидцы, автоматную очередь из окна балкона зарядили 24 февраля на ул. Коммунистической. Хулиганы стреляли из охолощённого автомата.
Как сообщили редакции UFA.AIF.RU в пресс-службе МВД по РБ, полиция уже нашла любителей стрельбы. Оружие изъято. В отношении гражданина составили протокол по ч. 2 статьи 20.13 КоАП РФ.
Отметим, что за стрельбу в населенных пунктах полагается административный штраф в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок 1,5 — 3 года.
Напомним, ранее такие случаи были зафиксированы в Уфе.