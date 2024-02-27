Журналистку Александру Баязитову этапировали в пермское СИЗО № 5

Напомним, Александру Баязитову задержали летом 2022 года. Журналистку обвинили в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова и, несмотря на диагностированные сахарный диабет, гипертонию и глаукому, отправили в СИЗО, оторвав от матери, которая находится у неё на иждивении. Баязитова подавала десятки жалоб, однако суд так и не согласился перевести её под домашний арест. Прокуратура затребовала для журналистки 14 лет лишения свободы, однако суд дал ей меньше — пять. Баязитова так и не признала вину. Президент России Владимир Путин, узнав о громком деле, допустил амнистию для некоторых женщин, а также признался, что «оторопевает» от строгости приговоров за экономические преступления.