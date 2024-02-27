Украинский дрон атаковал гуманитарный штаб и МФЦ в Новой Каховке

«Сегодня ночью ударный дрон нацистов совершил налет на гуманитарный штаб и МФЦ Новой Каховки. Из-за ночного времени, к счастью, обошлось без пострадавших. Но важный для населения социальный объект, где оказывали помощь и оформляли документы, выплаты, — пострадал», — написал он.
Кроме того, в поселке Чернянка соседнего Каховского района украинские войска нанесли удар по многоквартирному жилому дому, добавил Алексеенко. Здание получило серьезные повреждения.
«Тем не менее у нацистов не получится парализовать жизнь людей на левом берегу. Где нет тотальной мобилизации и произвола военкомов, а люди массово идут оформлять гражданство России, четко получают пенсии и пособия», — подчеркнул глава правительства.
Он заверил, что все объекты оперативно восстановят, а жители Новой Каховки не останутся без гуманитарной помощи и услуг МФЦ.
Херсонская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, большинство участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас Россия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.