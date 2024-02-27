Самарское УФАС разбирается с ростом цен на обслуживание газового оборудования

Самарское УФАС начало проверку из-за жалоб жителей на рост цен за техническое обслуживание газового оборудования. Сейчас возбуждены дела в отношении трех газораспределительных организаций.
— На сегодняшний день антимонопольный орган принял более 70 обращений по этому вопросу. Сотрудники изучили их и направили соответствующие запросы в адрес специализированных организаций, — сообщили в пресс-службе Самарского УФАС.
В результате были выявлены нарушения закона о защите конкуренции. Поэтому управление возбудило дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении трех газораспределительных организаций. Отмечается, что дела в ближайшее время рассмотрят установленном законом порядке.