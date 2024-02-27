Вейпы с психотропными веществами доставляли в почтовых посылках

Факт незаконного перемещения через госграницу психотропных веществ в крупном размере расследуется департаментом АФМ по городу Алматы, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
При координации Авиационной транспортной прокуратуры города в зоне таможенного поста «Жетісу» выявлены почтовые посылки, в которых находились 84 единицы электронных сигарет, содержащих психотропное вещество — тетрагидроканнабинол (ТГК).
В результате проведенных следственных мероприятий обнаружены и изъяты еще 103 единицы электронных сигарет и 42 клиромайзера с жидкостью коричневого цвета со специфическим запахом.
Данные посылки прибыли в Казахстан через международные почтовые службы из США.
Постановлением суда в отношении лица, подозреваемого в совершении данного преступления, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается.
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