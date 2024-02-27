Осужденный умер после конфликта в колонии строгого режима в Карагандинской области

Напомним, ранее сообщалось, что во время ремонтных работ в колонии в Алматинской области штатный электрик получил удар током и скончался. ЧП произошло 21 февраля в учреждении № 57. Сотрудниками УИС незамедлительно была оказана первая медицинская помощь и вызвана карета скорой помощи, однако на момент прибытия врачей пострадавший уже был мертв.