Осужденный умер после конфликта в колонии строгого режима в Карагандинской области

Конфликт, повлекший смерть осужденного, произошел в учреждении № 29 поселка Караган Абайского района. Подробности происшествия озвучили в пресс-службе ДУИС по Карагандинской области и области Ұлытау.
«24 февраля в учреждении уголовно-исполнительной системы № 29 (максимальной безопасности — прим. ред.) между осужденными произошел конфликт, в результате которого один из них от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщили в ДУИС.
Также в ведомстве добавили, что в колонии на данный момент проводится проверка. По ее результатам действиям сотрудников учреждения будет дана правовая оценка.
Напомним, ранее сообщалось, что во время ремонтных работ в колонии в Алматинской области штатный электрик получил удар током и скончался. ЧП произошло 21 февраля в учреждении № 57. Сотрудниками УИС незамедлительно была оказана первая медицинская помощь и вызвана карета скорой помощи, однако на момент прибытия врачей пострадавший уже был мертв.
Осенью прошлого года конфликт между двумя заключенными закончился убийством в исправительном учреждении № 19 в области Абай. По данному факту было начато расследование, а ряд сотрудников колонии привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.