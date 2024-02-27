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В Омске 9-летний школьник разбился насмерть, катаясь на лестничных перилах

Девятилетний омский школьник погиб, катаясь на лестничных перилах в доме на улице Молодогвардейская.
Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА СУ СКР ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Он сорвался и пролетел шесть этажей.

«Около 16 часов 30 минут 22 февраля учащийся 3 класса вместе с 11-летним братом решили скатиться по перилам лестницы», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

В результате мальчик сорвался, упал вниз и скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

В региональном следственном управлении СК РФ выяснят вопрос о безопасности конструкции и наличия ограждений. Также там дадут правовую оценку действиям сотрудников УК, которая обслуживает дом.

Ранее мы сообщали о 9-летнем ребёнке, которого едва не забила до смерти молотком родная бабушка. После этого женщина порезала ножом свою мать и попыталась убить себя.

Мальчику, вероятно, потребуется пластика лица. У него — вдавленные переломы костей черепа.

СК