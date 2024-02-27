В Приморье возбудили дело после гибели людей при пожаре в хосписе

По информации прокуратуры Приморья, в результате пожара на месте погиб мужчина 1963 года рождения, а две женщины 1960 и 1963 годов рождения были доставлены в реанимацию местной больницы с ожогами различной степени тяжести. Позже одна из них скончалась в больнице.