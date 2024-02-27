В Приморье возбудили дело после гибели людей при пожаре в хосписе

ВЛАДИВОСТОК, 27 фев — РИА Новости. В Приморье следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели двух человек при пожаре в хосписе, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в Telegram-канале.
Отмечается, что 28 января в селе Хороль произошло возгорание в доме по улице Крупской, в результате которого погибли два человека. По версии следствия, сгоревший дом использовался как хоспис — там предоставлялись платные услуги нуждающимся в постороннем уходе людям.
По информации прокуратуры Приморья, в результате пожара на месте погиб мужчина 1963 года рождения, а две женщины 1960 и 1963 годов рождения были доставлены в реанимацию местной больницы с ожогами различной степени тяжести. Позже одна из них скончалась в больнице.
«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ. Следователи СК России по Приморскому краю устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках уголовного дела назначена пожарно-техническая экспертиза», — говорится в сообщении.