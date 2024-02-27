Южноуралец избил полицейского и пытался сбежать с его оружием

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в Отдел МВД России по Еманжелинскому району поступило сообщение о краже сотового телефона. Вместе с жертвой ограбления находился свидетель преступления. Как подчеркнули в ведомстве, внешний вид обоих мужчин свидетельствовал об алкогольном опьянении.
Сотрудники полиции начали выяснить обстоятельства кражи. Однако во время опроса 52-летний свидетель внезапно напал на полицейского и несколько раз ударил. Страж правопорядка оказался без сознания. Мужчина же решил воспользоваться этим, забрал табельное оружие и хотел сбежать, однако другие полицейские задержали агрессора.
Правоохранительные органы передали материалы о произошедшем нападении в следственные органы. Мужчину поместили в ИВС.
Известно, что сотрудника полиции доставили в больницу. По данным ведомства, его жизни ничего не угрожает.