Финал «Битвы роботов» в Казани прервался из-за пожарной тревоги.
Накануне на «Играх будущего» в столице Татарстана завершился турнир «Битвы роботов». На состязании команды разрабатывали аппараты не тяжелее 100 килограммов и не длиннее 120 сантиметров в каждой из плоскостей. Главная задача — обездвижить соперника в октагоне, применяя различные виды вооружения.
После поединка за 9−12-е места в цирке сработала пожарная тревога. В результате сражения один из роботов загорелся и пошел дым. После того как посетители начали покидать трибуны, организаторы объявили, что тревога была ложной. Поединки успешно продолжились.
Напомним, вторые «Игры будущего» пройдут за пределами России в 2025 году.