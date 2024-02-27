Мошенники выдают себя за сотрудников волгоградского Роспотребнадзора

Роспотребнадзор предупредил бизнесменов Волгоградской области о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников надзорного ведомства и кошмарят ИП в надежде заработать. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе РПН, аферисты связываются с руководителями организаций и предприятий, предупреждают о якобы запланированной проверке и предлагают приобрести пакет необходимых документов.