Мошенники выдают себя за сотрудников волгоградского Роспотребнадзора

Роспотребнадзор предупредил бизнесменов Волгоградской области о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников надзорного ведомства и кошмарят ИП в надежде заработать. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе РПН, аферисты связываются с руководителями организаций и предприятий, предупреждают о якобы запланированной проверке и предлагают приобрести пакет необходимых документов.
— Управление разъясняет, что не занимается распространением документов и не оказывает платные услуги. Контрольные мероприятия проводятся на основании официального документа (приказа, решения) и с обязательным предъявлением служебного удостоверения, — уточнили в ведомстве.
Бизнесменов призывают сохранять бдительность и не доверять лжесотрудникам, чтобы не стать жертвами мошеннических действий.