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Свердловского пиарщика Ярослава Ширшикова приговорили к двум годам

27 февраля Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал виновным пиарщика Ярослава Ширшикова по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичное оправдание терроризма с использованием СМИ, либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).
Источник: МК.RU Екатеринбург

Уголовное дело было возбуждено из-за публикации в одном из телеграм-каналов Ярослава Ширшикова по поводу смерти военкора Владлена Татарского.

Суд приговорил пиарщика к двум годам лишения свободы и запрету на два года вести телеграм-каналы. Прокуратура просила назначить шесть лет колонии общего режима и запретить администрирование сайтов и телеграм-каналов на три года.

Уголовное дело в отношении Ярослава Ширшикова было возбуждено в апреле 2023 года. Сначала он был отправлен в СИЗО, но затем его выпустили под подписку о невыезде. 27 февраля 2024 года пиарщика взяли под стражу в зале суда.

«МК-Урал» писал, что в апреле 2023 года в Екатеринбурге в квартире активиста Ярослава Ширшикова прошли обыски.

Поводом стали посты Ярослава Ширшикова в его телеграм-канале.