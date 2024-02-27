Свердловского пиарщика Ярослава Ширшикова приговорили к двум годам

Уголовное дело в отношении Ярослава Ширшикова было возбуждено в апреле 2023 года. Сначала он был отправлен в СИЗО, но затем его выпустили под подписку о невыезде. 27 февраля 2024 года пиарщика взяли под стражу в зале суда.