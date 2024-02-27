Свердловского пиарщика Ярослава Ширшикова приговорили к двум годам

Уголовное дело было возбуждено из-за публикации в одном из телеграм-каналов Ярослава Ширшикова по поводу смерти военкора Владлена Татарского.
Суд приговорил пиарщика к двум годам лишения свободы и запрету на два года вести телеграм-каналы. Прокуратура просила назначить шесть лет колонии общего режима и запретить администрирование сайтов и телеграм-каналов на три года.
Уголовное дело в отношении Ярослава Ширшикова было возбуждено в апреле 2023 года. Сначала он был отправлен в СИЗО, но затем его выпустили под подписку о невыезде. 27 февраля 2024 года пиарщика взяли под стражу в зале суда.
«МК-Урал» писал, что в апреле 2023 года в Екатеринбурге в квартире активиста Ярослава Ширшикова прошли обыски.
Поводом стали посты Ярослава Ширшикова в его телеграм-канале.