И.о. главы Верховного суда Татарстана прокомментировал уголовные дела участников СВО.

— В практике имеются случаи, когда дело рассматривалось в период отпуска военнослужащего, когда для участия в судебном заседании военнослужащий был направлен прямо из воинской части, а после постановления приговора снова вернулся в часть, — поделился с коллегами и.о. главы ВС Татарстана.