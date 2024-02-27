В Запорожской области предотвратили теракт спецслужб Украины с химоружием

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО “BZ”. Изъятые препараты применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США. Задержаны трое граждан Украины», — говорится в сообщении.