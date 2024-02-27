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В Запорожской области предотвратили теракт спецслужб Украины с химоружием

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Силовики пресекли в Запорожской области теракт с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ, задержаны трое граждан Украины, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО “BZ”. Изъятые препараты применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США. Задержаны трое граждан Украины», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело по статье 355 УК РФ («Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения») и статье 205 УК России («Террористический акт»).

ФСБ