Из-за сибирячки, потерявшей ребенка на пятом месяце, возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело из-за жительницы Новосибирска Надежды Ш., которая потеряла ребенка на пятом месяце.
Женщина считает, что врачи не обратили должного внимания на ее самочувствие. В итоге у пациентки случился выкидыш. По словам сибирячки, она говорила о болях в женской консультации и областном перинатальном центре.
Надежда Ш. рассказала НГС, что часть экспертиз будет длиться девять месяцев. Дело направят в прокуратуру, а потом вызовут женщину в качестве потерпевшей.
«Нам сразу сказали, что будут отчитываться в Москву, так как всё на контроле Александра Бастрыкина», — заявила сибирячка.